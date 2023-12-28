СМИ: сирийские средства ПВО отражают ракетную атаку Израиля в небе над Дамаском

Представитель командования ВС арабской республики назвал действия еврейского государства "агрессивным нападением", сообщает агентство SANA

БЕЙРУТ, 28 декабря. /ТАСС/. Израильские ВВС наносят ракетные удары по окрестностям Дамаска. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на представителя командования ВС арабской республики.

По его данным, средства противовоздушной обороны Сирии открыли огонь по вражеским целям. "Сирийские зенитчики отражают израильское агрессивное нападение", - отметил источник.

25 декабря в результате израильской ракетной атаки на пригород Сейида-Зейнаб на юге сирийской столицы погиб иранский генерал Рази Мусави, который возглавлял группу военных советников Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).