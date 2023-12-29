Лидер КНДР обсудил на пленуме производство школьной формы

Также на заседании сформировали группу для рассмотрения проекта госбюджета на 2024 год

СЕУЛ, 29 декабря. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын на пленуме центрального комитета Трудовой партии Кореи выступил с докладом о производстве школьной формы, портфелей и обуви в 2023 году. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, генеральный секретарь проанализировал выполнение политики партии по снабжению учащихся этими предметами по всей стране и указал на необходимость внедрения инноваций в производство путем привития еще более ответственного отношения в министерстве легкой промышленности, партийных, государственных органах и предприятиях на всех уровнях в 2024 году.

Помимо этого, в ходе третьего дня пленума 28 декабря был заслушан доклад о работе Центральной ревизионной комиссии партии в 2023 году, была сформирована группа для рассмотрения исполнения государственного бюджета за 2023 год и проекта государственного бюджета на 2024 год.

Участники пленума обсудили доклад о мерах по укреплению руководящей функции партии, были организованы отраслевые секции, которые будут готовить проекты постановлений пленума по выполнению задач в 2024 году. Пленум продолжится, указывает ЦТАК.

Пленум открылся 26 декабря, тогда Ким Чен Ын назвал 2023 год годом великого перелома, который имеет важное значение для развития страны с точки зрения укрепления и демонстрации ее мощи. На пленуме обсуждались вопросы, касающиеся подведения итогов выполнения бюджетного плана на 2023 год, проект бюджета на следующий год, а также подведение политических и партийных итогов года.

27 декабря Ким Чен Ын поставил перед армией и предприятиями военной промышленности, в том числе связанными с производством ядерного оружия, задачу ускорить подготовку к войне.