ВМС США сбили в Красном море один дрон и одну ракету

Ни один из находившихся в этом районе кораблей не получил повреждений, уточнили в Центральном командовании Вооруженных сил Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Эсминец USS Mason Центрального командования Вооруженных сил США сбил дрон и противокорабельную ракету в южной части Красного моря.

Как сообщают американские военные, дрон и ракета были запущены йеменскими мятежниками-хуситами. "Эсминец USS Mason сбил в южной части Красного моря один дрон и одну противокорабельную баллистическую ракету, которые были запущены хуситами между 17:45 и 18:10 по времени Саны 28 декабря", - говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США в социальной сети (ранее Twitter).

Отмечается, что ни один из находившихся в этом районе кораблей не получил повреждений.

После начала израильской операции в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока военные действия в палестинском анклаве не будут прекращены. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. В число участников операции, помимо США, должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что участившиеся атаки йеменских мятежников-хуситов по судам в Красном море могут нанести серьезный ущерб международной торговле и спровоцировать экологическое бедствие.