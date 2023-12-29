Al Jazeera: в результате удара Израиля по лагерю беженцев Магази погибли восемь человек

Удар был нанесен по жилому дому, в котором находились мирные жители, передает телеканал

ДУБАЙ, 29 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли в результате очередного израильского удара по лагерю беженцев Магази в секторе Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, удар был нанесен в пятницу по жилому дому, в котором находились мирные жители.

25 декабря агентство Reuters информировало со ссылкой на Минздрав палестинского анклава, что в результате удара по лагерю беженцев Магази погибли около 70 человек. Затем Армия обороны Израиля сообщила о начале проверки после этого инцидента и подчеркнула, что израильские военные стремятся свести к минимуму ущерб гражданским лицам.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.