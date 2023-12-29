Лидер французских "Патриотов" заявил, что Залужный ведет войну против Зеленского

Киевский режим продолжает рушиться, уверен Флориан Филиппо

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ведет против президента Украины Владимира Зеленского "открытую" войну.

"Зеленский терпит полное фиаско! Его главнокомандующий Залужный теперь ведет против него открытую, жестокую и публичную войну!" - написал Филиппо на странице в соцсети X (ранее Twitter), отметив, что на прошедшей пресс-конференции в Киеве главком ВСУ нападал на Зеленского за "полный провал контрнаступления".

По мнению лидера французских "Патриотов", именно Залужный потребовал мобилизовать порядка 450-500 тыс. человек, а украинский президент был вынужден согласиться.

"Киевский режим продолжает рушиться! Франция должна прекратить поддерживать эту бойню", - написал Филиппо.

19 декабря Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек, что обойдется дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд). Позже Залужный опроверг слова Зеленского о мобилизации полумиллиона человек.