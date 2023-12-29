СМИ: Байден заявил Нетаньяху, что ждет решения по палестинским налоговым поступлениям

Американский чиновник, на которого ссылается портал, назвал этот разговор одним из наиболее сложных из тех, которые проводили президент США и премьер-министр Израиля с момента обострения ближневосточного конфликта

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в "трудном телефонном разговоре" с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 23 декабря подчеркнул, что ждет от него решения вопроса об удержании еврейским государством доходов от налоговых поступлений, предназначенных для палестинского бюджета. Об этом сообщил в четверг портал Axios со ссылкой на источники, включая должностных лиц США и Израиля.

Как уточняется в публикации, американский чиновник назвал разговор одним из наиболее сложных из тех, которые проводили глава администрации США и премьер-министр Израиля с момента обострения ближневосточного конфликта. "Это признак роста напряженности между Байденом и Нетаньяху", - говорится в материале.

"В последние недели администрация Байдена добивалась от правительства Израиля разблокирования палестинских налоговых поступлений, которые оно удерживает", - подчеркивает портал. Власти США также "выражали обеспокоенность относительно того, что экономический крах Палестинской национальной администрации (ПНА) мог бы привести к серьезной эскалации на оккупированном Западном берегу" реки Иордан.

По сведениям источников портала, продолжавшийся 45 минут разговор Байдена и Нетаньяху касался главным образом военных операций Израиля. "Но к концу беседы Байден выразил обеспокоенность удержанием палестинских налоговых поступлений. По словам чиновников, Байден попросил Нетаньяху передать налоговые поступления Норвегии на хранение, пока не будут достигнуты договоренности, которые смогут снять опасения Израиля о том, что средства могут поступить ХАМАС", - отмечается в материале. В нем сообщается, что ПНА "уже приняла предложение".

Нетаньяху, по сведениям Axios, "пошел на попятную и заявил, что больше не считает это хорошей идеей". Он "заявил Байдену, что не доверяет норвежской стороне", а ПНА следует "согласиться на частичную передачу средств". Президент США в ответ подчеркнул, что американская сторона считает это предложение заслуживающим доверия, и "этого должно быть достаточно и Израилю, чтобы доверять". По словам американского чиновника, "после продолжавшейся в течение нескольких минут дискуссии Байден заявил Нетаньяху, что ожидает от него решения этого вопроса, а затем добавил, что "этот разговор окончен", и прекратил его.

Как отмечается в публикации, Байден дал понять Нетаньяху, что ему следует "противостоять сторонникам жесткой линии в его коалиции" по этому вопросу.

Позиция Палестины

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас 15 декабря заявил на встрече в Рамалле с помощником президента США национальной безопасности Джейком Салливаном, что Израиль должен разблокировать доходы от налоговых поступлений, которые не может получить палестинский бюджет. Аббас тогда не назвал точную сумму. Ранее палестинские власти назвали "пиратством и коллективным наказанием палестинского народа" продолжающуюся блокировку Израилем этих денежных средств.

Газета The Washington Post ранее сообщила, что США пытаются убедить власти еврейского государства разблокировать налоговые отчисления на сумму $140 млн, предназначенные для Газы и приостановленные после нападения боевиков радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября.