Сын Трампа обвинил правительство США в том, что они "заставляют оппонентов молчать"

Дональд Трамп - младший призвал граждан Соединенных Штатов "проснуться"

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Сын экс-президента США Дональд Трамп - младший заявил, что пока американцы "не проснутся", власти так и будут заставлять оппонентов молчать и заключать их в тюрьмы. Так он прокомментировал решение штата Мэн не допустить бывшего лидера США до участия в праймериз штата.

"Теперь [Дональд] Трамп исключен из избирательных бюллетеней в штате Мэн. Помните <...>, стоящих у власти не волнуют правила, приличия или что-либо еще, кроме власти. Они любой ценой заставят замолчать или заключат в тюрьму своих оппонентов. Пока мы не проснемся, их ничто не остановит", - написал в четверг сын политика на своей странице в соцсети Truth Social.

Ранее госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз заявила, что Трампа не допустят до участия в праймериз республиканцев в штате Мэн.

Решение объясняется 3-м разделом 14-й поправки к конституции, согласно которому ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам". Это изменение в основной закон было внесено после Гражданской войны 1861-1865 годов, чтобы ограничить права политиков, участвовавших в вооруженном противостоянии на стороне рабовладельческих штатов Юга.

Аналогичное решение ранее принял Верховный суд штата Колорадо.

Штурм Капитолия и выборы

6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.