СМИ: в результате новых израильских ударов в секторе Газа погибли десятки человек

В частности, число жертв атаки на район Аль-Фокхари к востоку от Хан-Юниса возросло до 11, передает агентство

ДУБАЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Десятки палестинцев, большинство из которых женщины и дети, погибли за последние сутки в результате продолжающихся израильских бомбардировок различных районов сектора Газа. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

По его данным, число жертв удара по району Аль-Фокхари к востоку от Хан-Юниса возросло до 11, десятки людей получили ранения. По меньшей мере 20 человек погибли после обстрела жилого дома в городе Рафах на юге сектора Газа.

Израильская авиация совершила серию налетов на центральную часть анклава, ударив по лагерю беженцев Магази, в результате чего 14 мирных жителей погибли.

По данным Минздрава палестинского анклава, число жителей сектора Газа, погибших с 7 октября в результате ударов Израиля, превысило 21,3 тыс., более 55,6 тыс. человек пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.