JPost: сын одного из военных лидеров ХАМАС погиб в результате авиаудара Израиля по Газе

Марвана Исса занимает пост заместителя руководителя военного крыла радикального палестинского движения Мухаммеда ад-Дейфа, отмечает издание

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 декабря. /ТАСС/. Сын заместителя главы военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС Марвана Иссы погиб в результате израильской бомбардировки сектора Газа. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Мухаммед Исса убит в результате авиаудара Израиля в Газе, отмечает издание. Марвана Исса является заместителем руководителя военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.