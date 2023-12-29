Более 65% опрошенных финнов довольны решением не пускать мигрантов через границу с РФ

По информации MTV3, 16% недовольны мерами властей

ХЕЛЬСИНКИ, 29 декабря. /ТАСС/. Большинство финнов удовлетворены решением правительства Финляндии не пускать ищущих убежище через границу с Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Tietoykkönen.

Как сообщает телеканал MTV3, 66% респондентов либо очень, либо вполне удовлетворены действиями правительства, направленными на борьбу с миграцией. Недовольны мерами властей 16%.

Больше всего удовлетворены работой кабмина 70-летние, а самая молодая возрастная группа в исследовании - 18-29 лет - настроена наиболее критично к решению правительства, уточняется в сообщении.

Опрос проводился онлайн с 5 по 13 декабря, в нем приняли участие 1 тыс. финнов, погрешность составляет 3,1 процентного пункта.

Ранее правительство Финляндии решило закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией с 30 ноября по 14 декабря, два КПП были вновь открыты, но из-за возобновления притока мигрантов из третьих стран, граница закрылась с 15 декабря по 14 января.