FT: Тони Блэр хотел заставить Би-би-си освещать события по Ираку в нужном ему ключе

Экс-премьер Великобритании утверждал, что у корпорации произошел "настоящий сбой", касающийся новостей и комментариев

ЛОНДОН, 29 декабря. /ТАСС/. Бывший британский премьер Тони Блэр (1997-2007) пытался заставить вещательную корпорацию Би-би-си освещать события по Ираку в выгодном для Лондона ключе за день до вторжения Британии и США в эту страну под предлогом угрозы для Запада оружия массового поражения. Об этом свидетельствуют рассекреченные за давностью лет архивные документы Соединенного Королевства.

"В условиях демократии голоса инакомыслия и оппозиции справедливо слышны. Но баланса в репортажах и комментариях Би-би-си не было. Я также шокирован редакционными статьями с интервью, взятыми некоторыми журналистами, а также сообщениями репортеров", - приводит газета Financial Times выдержки из письма Блэра Гэвину Дэвису, занимавшему тогда пост председателя Би-би-си.

По утверждению экс-премьера, у корпорации произошел "настоящий сбой", касающийся новостей и комментариев. "Я считаю, и я не одинок в этом убеждении, что у вас нет правильного баланса между поддержкой и несогласием, между новостями и комментариями, между голосами иракского режима и голосами иракских диссидентов или между дипломатической поддержкой, которую мы имеем, и дипломатической оппозицией", - отметил Блэр.

Война в Ираке (2003-2011) привела, как напоминает издание, "к гибели сотен тысяч человек, а иракское "оружие массового уничтожения", которое неоднократно приводилось в качестве предлога для конфликта, так и не было найдено, несмотря на самые тщательные поиски инспекторов ООН".

Острая вспышка недовольства Даунинг-стрит по поводу комментариев корпорации произошла спустя два месяца после заявления ведущего Эндрю Галлигана в эфире программы Radio-4. По его словам, "источник в правительстве", которым, как выяснилось позднее, был эксперт по вооружениям Дэвид Келли, сообщил ему, что кабинет "придал пикантности" своим аргументам в отношении Ирака.

Дэвис был вынужден в конце концов покинуть пост председателя Би-би-си из-за критики по поводу освещения корпорацией иракской войны.

Расследование специальной комиссии

В Великобритании под давлением общественности все же было проведено расследование в отношении Блэра в связи с участием Соединенного Королевства в войне в Ираке. Авторы доклада специальной комиссии, обнародованного в июле 2016 года, пришли к выводу о том, что он преувеличил угрозу, исходящую от иракского режима во главе с Саддамом Хусейном, а направленный в Ирак британский воинский контингент был плохо подготовлен. Кроме того, как выяснили парламентарии, у Лондона не было вразумительного плана в отношении дальнейшего развития этой страны.

По словам составителей доклада комиссии Чилкота, подготовка которого заняла семь лет, "непосредственной угрозы" от иракского режима не исходило. После вторжения западной коалиции в Ирак выяснилось, что власти страны не обладали оружием массового поражения, уничтожение которого считалось одним из главных мотивов войны.

Позднее в британской прессе появилось мнение, что Блэр и тогдашний президент США Джордж Буш намеренно ввели общественность в заблуждение, чтобы оправдать агрессию с целью получить контроль над месторождениями нефти. Одной из причин отставки премьера Соединенного Королевства в 2007 году стало падение его популярности. Общественность была недовольна британским участием во вторжении в Ирак.