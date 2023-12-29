Президент Мексики заявил об уменьшении в пять раз направляющегося к США каравана мигрантов

Показатель снизился до 1,5 тыс. человек, сообщил Андрес Мануэль Лопес Обрадор

ГАВАНА, 29 декабря. /ТАСС/. Число мигрантов, выдвинувшихся в составе многотысячного каравана из южного мексиканского штата Чьяпас на север страны к границе с США, сократилось в пять раз, до 1,5 тыс. Об этом президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в четверг в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале главы государства.

"Мигранты остались на юго-востоке [Мексики]. Речь шла о 8 тыс., <…> а в сегодняшнем отчете уже говорится о 1 582. Они разделяются на группы и идут самостоятельно", - привел данные Министерства общественной безопасности и защиты граждан Мексики Лопес Обрадор.

Он также отметил, что число пересечений границы с США растет ежедневно, а задача правительства латиноамериканской страны заключается в том, чтобы мигранты не становились жертвами преступлений.

Ранее сообщалось, что многотысячная толпа мигрантов под лозунгом "Исход из бедности" организовала шествие к границе США с целью привлечения внимания к проблеме предоставления им легального миграционного статуса.

27 декабря в Мехико состоялась встреча мексиканских властей с делегацией американских должностных лиц во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном, в ходе которой обсуждались совместные меры по ужесточению контроля на границе двух стран и пресечению нелегальной миграции в США.