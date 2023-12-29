Одна из центральных станций метро Киева прекратила работу

Речь идет о станции "Лукьяновская"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Станция "Лукьяновская" киевского метро прекратила работу. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Станция работает как укрытие", - написал он в Telegram-канале, добавив, что поезда проезжают станцию без остановки.

Подробностей градоначальник не привел. Станция находится в центре Киева, в Шевченковском районе.

В настоящий момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск), Киеве, Одессе, Харькове, Львове, подконтрольном Киеву городе Запорожье, а также в Хмельницкой области.