Число польских военных увеличилось, несмотря на усилившийся за год отток кадров

По данным польского Минобороны, с 1 января по 30 ноября с контрактной военной службу ушли 8 947 человек, еще 9 759 человек покинули ряды войск территориальной обороны

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Отток солдат и офицеров из польской армии в 2023 году усилился по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает газета Rzecz Pospolita со ссылкой на данные Минобороны Польши.

По этой информации, с 1 января по 30 ноября с контрактной военной службу ушли 8 947 человек, еще 9 759 человек покинули ряды войск территориальной обороны. "Это означает, что в сумме в 2023 году форму сняли в целом 18 706 военнослужащих", - пишет газета.

В 2022 году из армии ушли 15,9 тыс. солдат и офицеров, включая 6 912 добровольцев войск территориальной обороны.

Однако, отмечает Rzecz Pospolita, с учетом новых контрактов общая численность польских вооруженных сил незначительно возросла, поскольку за тот же период 2023 года в войска вступили 22 079 человек. "Для армии это несомненный успех", - комментирует газета.

По данным польского оборонного ведомства за октябрь, численность польских вооруженных сил составляла примерно 187 тыс. солдат и офицеров. Бывший министр национальной обороны Мариуш Блащак считал необходимым увеличить личный состав польской армии до 300 тыс. человек.