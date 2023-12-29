В Индии за сутки выявили 797 новых случаев заражения COVID-19

По информации индийского Минздрава, общее число активных случаев заболевания в стране составило 4 091

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии зарегистрировало в минувшие сутки 797 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало самым большим суточным показателем за последние семь месяцев.

Как сообщает ведомство, в четверг умерли пять заболевших, общее число активных случаев заболевания в стране составило 4 091.

Рост заражений COVID-19 индийские медики связывают с холодной погодой и с распространением в стране последнего штамма коронавируса JN.1, который был обнаружен в штатах Гуджарат, Карнатака, Гоа и нескольких других.

18 декабря Минздрав Индии выпустил распоряжение для медицинских учреждений в штатах и союзных территориях по всей стране усилить контроль за ситуацией с COVID-19.

С 2020 года в Индии число заразившихся коронавирусом составило более 45 млн, умерли свыше 531 тыс. жителей.