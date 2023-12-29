Минюст США назвал закон штата Техас о борьбе с мигрантами нарушающим конституцию

Министерство считает, что это "противоречит целям" обеспечения безопасности границы

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Новый закон штата Техас, который дает местным властям право арестовывать мигрантов, нарушает Конституцию США. Об этом говорится в письме первого заместителя помощника генерального прокурора Соединенных Штатов Брайана Бойнтона, направленном в адрес техасского губернатора Грега Эбботта, сообщает телеканал CNN.

Как говорится в документе, Белый дом подверг критике обнародованный в середине декабря властями Техаса закон, назвав его "невероятно экстремальным". Отмечается, что власти США намерены подать в суд с требованием запретить его применение.

В Минюсте считают, что "в то время как правительство президента Джо Байдена привержено обеспечению безопасности границы, законы Техаса противоречат этим целям".

18 декабря губернатор Техаса Грег Эбботт подписал закон SB4 о борьбе с нелегальной миграцией, который, в частности, позволяет местным правоохранительным органам задерживать мигрантов, а судьям принимать решения об их депортации из США. Ожидается, что закон должен вступить в силу в марте 2024 года.