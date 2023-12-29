В Турции судья обязал обвиняемую в связях с РПК размещать в соцсетях национальный флаг

По информации Cumhuriyet, в палате адвокатов Диярбакыра назвали это решение нарушающим законодательство и направили жалобу в Высший судейско-прокурорский совет страны с требованием привлечь судью к ответственности

СТАМБУЛ, 29 декабря. /ТАСС/. Судья города Эрзурум на северо-востоке Турции обязал женщину, обвиняемую в связях с сепаратистской Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена и признана в республике террористической), в течение месяца размещать на ее страницах в соцсетях изображение национального флага. Решение судьи стало предметом споров среди юристов на предмет его законности, сообщает газета Cumhuriyet.

По данным издания, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о пропаганде запрещенной организации и связи с ней за то, что она разместила в своем аккаунте в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фотографию главаря РПК Абдуллаха Оджалана, который отбывает пожизненное заключение за сепаратистскую деятельность. Согласно местному УК, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Судья, в производстве которого находится дело, отпустил женщину под подписку о невыезде, обязал трижды в неделю приходить в полицейский участок и в течение месяца размещать у себя в соцсетях изображение государственного флага Турции.

В палате адвокатов юго-восточной провинции Диярбакыр назвали это решение нарушающим законодательство и направили жалобу в Высший судейско-прокурорский совет Турции с требованием привлечь судью к ответственности. По мнению профессора права юридического факультета Анкарского университета Деврима Гюнгера, судья не вправе принимать подобный вердикт. "Это решение является грубым нарушением закона и проявлением халатности со стороны судьи", - приводит слова правоведа Cumhuriyet.

По данным телекомпании A-haber, прокуратура Эрзурума подала апелляционную жалобу на решение судьи. О реакции апелляционного суда не сообщается.