Законопроект о рекламе алкоголя на ТВ в ночное время принят в Белоруссии

Согласно документу, предлагается сократить на час продолжительность запрета рекламы игорных заведений и азартных игр на телевидении и радио

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла во втором, окончательном, чтении законопроект, разрешающий размещение рекламы алкогольных напитков на радио и телевидении в ночное время. Об этом из зала заседаний нижней палаты белорусского парламента передает корреспондент ТАСС.

Документ, который после одобрения членами Совета Республики будет направлен на подпись президенту страны, предполагает, что размещение рекламы алкогольных напитков на радио и телевидении, которое сейчас запрещено, будет возможно в период с 23:00 до 07:00.

При этом предлагается сократить на час (с 07:00 до 21:00) продолжительность запрета рекламы игорных заведений и азартных игр на телевидении и радио. В настоящее время запрет действует с 07:00 до 22:00.

Законопроект предусматривает введение ограничений на рекламу безалкогольного пива и пивных напитков, в частности, в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, в изданиях и продукции СМИ, предназначенных для лиц младше 18 лет.

Определяются и уточняются полномочия в сфере рекламы органов власти различного уровня. В частности, Совету министров предстоит определить порядок формирования государственного реестра распространителей рекламы, состав включаемых в него сведений, порядок взаимодействия государственных органов по вопросам его ведения. Формировать и вести реестр будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.

Проект закона обязует рекламораспространителей по требованию государственных органов обеспечить размещение и распространение на принадлежащих им средствах наружной рекламы социальной рекламы государственных праздников, общереспубликанских праздничных дней и памятных дат, а также социальной рекламы в сфере обеспечения безопасности.