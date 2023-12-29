СМИ: Африка перестала быть одним из основных приоритетов США

По данным портала Semafor, снижение интереса администрации Джо Байдена к континенту может быть вызвано повышенным вниманием Вашингтона к конфликту на Украине и военной операции Израиля в секторе Газа

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена уделяет меньше внимания связям с африканскими странами спустя год после проведения саммита США - Африка. Такое мнение выразил специалист по Африке Йинка Адегоке в материале для американского портала Semafor.

"Начинает казаться, что Африка снова опустилась в списке приоритетов США", - пишет Адегоке. Он аргументирует снижение интереса администрации Байдена к африканскому континенту повышенным вниманием США к конфликту на Украине и военной операции Израиля в секторе Газа. При этом журналист отмечает, что год назад ситуация была иной: по итогам саммита США - Африка в Вашингтоне в декабре 2022 года планировалась поездка Байдена в страны Африки в 2023 году, которая так и не состоялась.

Позицию журналиста не разделяют в администрации президента США. Специальный помощник Байдена по африканским делам Джадд Девермонт подчеркнул, что 2023 год был отмечен "беспрецедентным темпом поездок высокопоставленных лиц [США] в Африку". В частности, континент посетили вице-президент Камала Харрис и министр финансов Джанет Йеллен. Кроме того, в ближайшие три года США планируют инвестировать в Африку $55 млрд, добавил Девермонт. При этом сами африканские страны официально не приглашали американского лидера посетить континент, отмечает старший сотрудник аналитической организации "Центр глобального развития" и экс-министр общественных работ Либерии Уильям Джиюд Мур.

По данным портала, США также собираются интенсифицировать связи со странами Африки в сфере безопасности. Ранее французская радиостанция RFI сообщала о планах частной военной компании Banсroft из США начать работу в Центрально-Африканской Республике по договоренности с правительством страны.