Число украинцев, пессимистично оценивающих будущее страны, выросло почти в четыре раза

Количество граждан с такой точкой зрения увеличилось с 5% до 19%, указано в исследовании Киевского международного института социологии

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ежегодный опрос общественного мнения на Украине показал резкий рост пессимистических настроений относительно будущего страны через 10 лет. Об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Так, за год с 5% до 19% выросло в среднем по стране число граждан, считающих, что "через 10 лет Украина будет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей". При этом в западных регионах процент пессимистов колеблется в пределах 16-19%, тогда как на востоке их доля достигает 25%.

В исследовании также отмечается, что среди молодежи в группе от 18 до 29 лет настроения менее радужные, чем у старших поколений. Только 68% видят страну "процветающей в составе ЕС" против 73% в целом по стране. Пессимистичных взглядов на будущее придерживаются 26% молодых украинцев.

Ранее КМИС опубликовал данные опроса по доверию граждан к социальным институтам, свидетельствующие о резком падении такового как к парламенту и президенту, так и силовым ведомствам за исключением вооруженных сил.

Об опросе

Опрос проводился с 29 ноября по 9 декабря методом телефонных интервью с гражданами старше 18 лет, проживающими на территории Украины. В опрос не включались граждане, находящиеся за рубежом. Всего в нем принял участие 1 031 респондент. Погрешность не превышала 3,4%.

Отмечается, что в условиях боевых действий существуют факторы, которые могут оказывать влияние на точность социологического исследования. Однако в институте считают, что "полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность для населения Украины, проживающего на подконтрольной правительству территории, и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения".