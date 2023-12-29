Туск потребовал от руководителей гостелеканала вернуть высокие зарплаты в бюджет

Премьер-министр Польши отметил, что некоторые из них зарабатывали в 40 раз больше, чем учителя или медицинские сестры

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от руководителей государственного телеканала Telewizja Polska вернуть в бюджет полученные ими в 2023 году высокие зарплаты.

"Некоторые [из них] зарабатывали в 40 раз больше, чем учителя или медицинские сестры, - написал премьер-министр в Х (ранее Twitter). - Должны ли они будут вернуть государству эти деньги? Скорее да".

По появившимся в четверг данным, некоторые из высших руководителей Telewizja Polska в 2023 году зарабатывали примерно по 1,5 млн злотых (около $382 тыс.).

27 декабря новый министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич объявил о ликвидации государственного телеканала Telewizja Polska, радиостанции Radio Polskie и информационного агентства Polska Agencja Prasowa, что вызвало протесты депутатов бывшей правящей партии "Право и справедливость" (PiS), сторонники которой в годы правления PiS были поставлены в Tlewizja Polska на руководящие посты.