МИД Китая не стал комментировать возможное участие во встрече по "формуле мира"

В ведомстве отметили, что "Китай продолжит по-своему способствовать проведению переговоров ради скорейшего политического урегулирования"

ПЕКИН, 29 декабря. /ТАСС/. МИД Китая не стал комментировать возможное участие китайской стороны во встрече по так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мао Нин.

"Позиция Китая по украинскому кризису ясна и последовательна. Китай сохраняет приверженность своей конструктивной роли в прекращении огня и политическом урегулировании украинского кризиса", - отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос об участии китайской стороны в неофициальной встрече.

Она также добавила, что "Китай продолжит по-своему способствовать проведению переговоров ради скорейшего политического урегулирования".

Очередная встреча в формате украинской "формуле мира" на уровне советников по национальной безопасности состоится 14 января в городе Давос. В текущем году уже состоялись три встречи в рамках продвигаемого Киевом формата для поиска поддержки его так называемой формулы мира. Последняя из них прошла на Мальте 28-29 октября. По утверждению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, в ней приняли участие представители 66 государств и международных организаций. Первые две встречи состоялись 24 июня в Копенгагене (Дания) и 5-6 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Преcс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.