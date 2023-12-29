NBC: сбитый в феврале аэростат передавал сообщения в КНР через американскую интернет-сеть

Провайдер отрицает причастность к работе аппарата

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Китайский аэростат, который залетел в воздушное пространство США в феврале, передавал сообщения в КНР с помощью услуг американского интернет-провайдера. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников, аэростат был подключен к сети одного из поставщиков интернет-услуг в Соединенных Штатах, название которого не разглашается. Это позволило ему также получать ответные сообщения из Китая, передает телеканал. Сама компания отрицает причастность к работе китайского аэростата.

Источники NBC отметили, что администрация президента США Джо Байдена обратилась в Суд по надзору за деятельностью иностранных разведок относительно сбора всей возможной информации о шаре во время его нахождения на территории США. По их словам, решение суда позволило бы властям получить доступ к тем данным, которые передавались с помощью американского интернет-провайдера.

Ранее генерал Глен Ванхерк, отвечающий за защиту американского воздушного пространства от иностранного вторжения, отметил в интервью NBC, что во время полета аэростата военные ограничили количество сообщений, которые связывают президента США и стратегические объекты по всей стране. Такие меры были приняты, чтобы аэростат не смог получить секретную информацию о ядерном оружии США, баллистических ракетах и районах их базирования.

В начале февраля власти США обнаружили над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, которая значительно превышала стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок. Как утверждается, он не представлял угрозы для людей на земле. Позднее американские ВС сбили в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов этот "разведывательный воздушный шар", который, как считает Пентагон, занимался "сбором важной информации". В связи с этими событиями госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Китай.

МИД Китая выразил протест против "нападок и клеветы" со стороны Вашингтона. Как утверждали в Пекине, китайский метеорологический зонд случайно оказался в американском воздушном пространстве.