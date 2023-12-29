Армия Израиля заявила об ударе по Ливану в ответ на обстрел с его территории

Армия также сообщила о ложной тревоге, объявленной на севере страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 декабря. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали обстрел со стороны Ливана и нанесли ответный удар при помощи артиллерии. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад был зафиксирован ряд пусков с ливанской территории в направлении [населенных пунктов] Довев и Барам. Армия обороны Израиля наносит удар по источникам огня с помощью артиллерии", - говорится в сообщении.

Помимо этого, армия сообщила о ложной тревоге, объявленной на севере страны. "По поводу сигналов тревоги из-за вражеского летательного аппарата на севере страны: это ложная идентификация. Угрозы инцидента в сфере безопасности нет", - указали в пресс-службе.