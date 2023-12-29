Армия Израиля заявила о задержании на Западном берегу 12 подозреваемых в терроре

Армейская пресс-служба сообщила, что во время рейдов изъято значительное количество оружия

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 декабря. /ТАСС/. Израильские силовики задержали в ходе новых рейдов на Западном берегу реки Иордан 12 человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За ночь [израильские] силы задержали 12 разыскиваемых лиц по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС) и в Иорданской долине, двое из них связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в сообщении.

Во время рейдов изъято значительное количество оружия, добавили в пресс-службе. Все задержанные и конфискованное вооружение переданы службам безопасности для дальнейшего расследования.

По данным пресс-службы, за время проведения военной операции в секторе Газа, начавшейся в ответ на нападение 7 октября радикалов ХАМАС на израильскую территорию, на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине задержаны уже около 2 550 разыскиваемых лиц, примерно 1 300 из них подозреваются в связях с ХАМАС.