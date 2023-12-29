Миротворцы ООН покинули базу в малийском регионе Томбукту

Глава MINUSMA Антон Анчев передал "ключи" от базы губернатору региона Бакуну Канте

НАЙРОБИ, 29 декабря. /ТАСС/. Служащие Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) покинули базу в регионе Томбукту в центральной части страны. Об этом сообщила малийская государственная телерадиокомпания ORTM по итогам церемонии передачи базы властям страны.

В ходе церемонии глава MINUSMA Антон Анчев передал "ключи" от базы губернатору региона Томбукту Бакуну Канте, также был спущен флаг ООН.

Миссия ООН в соцсети X (ранее Twitter) подтвердила закрытие лагеря в Томбукту, что произошло 28 декабря.

"Мы намерены завершить процесс закрытия [объектов Миссии] как можно скорее]", - добавили миротворцы.

Ранее агентство Agence France-Presse сообщало о прекращении полномочий MINUSMA в стране. 30 июня СБ ООН единогласно принял по требованию правительства Мали резолюцию о завершении миротворческой миссии в этой африканской стране. Вывод подразделений должен завершиться к 31 декабря 2023 года.

MINUSMA была учреждена весной 2013 года резолюцией СБ ООН. Задача миссии состояла в оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории республики. Однако летом 2023 года правительство Мали заявило, что MINUSMA не справилась со своей задачей и должна покинуть страну. На тот момент миссия насчитывала более 15 тыс. военнослужащих. С момента основания миссии в Мали погибли около 300 ее сотрудников.