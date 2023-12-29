Додон выразил обеспокоенность тем, что ключевые посты в Молдавии занимают иностранцы

Лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова обвинил президента Майю Санду в измене родины

КИШИНЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон выразил обеспокоенность назначением иностранцев на ключевые посты в стране. В своем Telegram-канале он отметил, что после произошедшей на прошлой неделе смене руководителя Национального банка последует очередь Генеральной прокуратуры Молдавии.

"Они изменили процедуру избрания генерального прокурора, которая была достаточно транспарентной. По нашей информации, [президент] Майя Санду готовится назначить генерального прокурора из Румынии, кого-то по линии Фонда Сороса", - сказал Додон.

Он отметил, что назначение на пост президента Нацбанка гражданки Румынии Анки Драги, которой за день до решения парламента было предоставлено молдавское гражданство, было не только неожиданным, но и незаконным. Додон обвинил Санду в измене родины и заверил, что после смены власти в стране Драга будет отстранена от этой должности.

Ранее Санду предложила пригласить на должность руководителя прокуратуры бывшего генпрокурора Румынии Лауру Ковеси. Со своей стороны отстраненный от должности генерального прокурора Молдавии Александр Стояногло представил журналистам расшифровку переписки людей из окружения Санду и бывшего посла ЕС в Молдавии, которая, по мнению генпрокурора, доказывает факт развернутой при поддержке Евросоюза кампании по его дискредитации.

Парламент и правительство Молдавии контролирует учрежденная Санду проевропейская Партия действия и солидарности. Она пришла к власти на досрочных выборах в 2021 году, которые были спровоцированы Санду. Оппозиция считает, что действия президента были незаконными.