В Львовской области сообщили о взрывах на объектах критической инфраструктуры

Глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий отметил, что взрывы были зафиксированы "в Дрогобычском, Стрыйском, Яворовском районах, все на объектах критической инфраструктуры"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Взрывы произошли на объектах критической инфраструктуры в трех районах Львовской области. Об этом в эфире телеканала "Рада" сообщил глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий.

По его словам, взрывы были зафиксированы "в Дрогобычском, Стрыйском, Яворовском районах, все на объектах критической инфраструктуры".

Деталей он не привел.

Ранее глава Дрогобычской районной военной администрации Степан Кулиняк сообщил о повреждении "одного из инфраструктурных объектов" района. Также ранее Козицкий сообщил о повреждении производственного предприятия во Львове.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, говоря в пятницу об Украине в целом, сообщал о взрывах на объектах критической инфраструктуры, промышленных и военных объектах.