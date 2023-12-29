В Белоруссии заявили, что польские силовики переместили на территорию страны труп беженца

В Государственном пограничном комитете сообщили, что тело иностранца с многочисленными гематомами находилось в нескольких метрах от погранзабора Польши

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Польские силовики переместили через границу на белорусскую территорию труп беженца. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"Брестские пограничники 28 декабря на границе с Польшей обнаружили труп беженца. Тело иностранца с многочисленными гематомами находилось в нескольких метрах от польского погранзабора. Исходя из характера следов, оставленных на месте происшествия, труп, вероятнее всего, был перемещен с сопредельной территории через [предназначенную для прохода животных] калитку в заграждении", - говорится в сообщении.

В Следственном комитете Белоруссии проинформировали о том, что в ходе осмотра тела погибшего "на бедре обнаружена полосовидная ссадина, которая могла образоваться от удара резиновой палкой". "Во время работы следственно-оперативной группы на месте происшествия следователи обратили внимание на необычное поведение группы польских силовиков, которые находились за забором, цинично смеялись и моргали фонариками в сторону белорусских правоохранителей", - сообщили в ведомстве.

"Практика выбрасывания находящихся в предсмертном состоянии либо уже погибших иностранцев на белорусскую территорию открыто применяется сопредельными странами. С начала года военные соседних европейских государств убили 28 беженцев, 11 из них на счету польских силовиков", - проинформировали в Госпогранкомитете Белоруссии.

Польские, латвийские и литовские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию мигрантов, а также оставляют на границе тела умерших беженцев. Сотрудники Госпогранкомитета Белоруссии в 2022 году пресекли более 3,8 тыс. попыток вытеснения из стран ЕС порядка 31 тыс. иностранцев. С августа 2021 года белорусские пограничники обнаружили у границ со странами Евросоюза около 40 тел погибших беженцев.