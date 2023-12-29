Парламент Румынии отклонил законопроекты об автономии национального меньшинства

Документы предусматривали "автономию уездов Ковасна, Харгита и части уезда Муреш, их организацию как автономного региона с юридическим лицом в рамках румынского государства"

БУХАРЕСТ, 29 декабря. /ТАСС/. Парламент Румынии окончательно отклонил три законопроекта об автономии так называемого Секуйского края, который выдвинули два депутата от Демократического союза венгров Румынии. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Сенат (верхняя палата парламента) большинством голосов отверг проекты нормативных актов. В четверг они были отклонены палатой депутатов (нижней палатой).

Законопроекты предусматривали "автономию уездов Ковасна, Харгита и части уезда Муреш, их организацию как автономного региона с юридическим лицом в рамках румынского государства", отмечает агентство, а также определяли границы территории, которая должна была бы стать Секуйским краем.

Глава сенатской комиссии по внешней политике Титус Корлэцян назвал проекты нормативных актов "глубоко токсичными", подчеркнув, что "дискуссия о децентрализации власти в Румынии не должна вестись по этническим критериям". Авторы законопроекта в свою очередь указали, что различные формы культурной автономии национальных меньшинств функционируют во многих демократических странах Евросоюза.

Секуи, или секлеры, - этнически близкое к венграм национальное меньшинство в Трансильвании. Проживающие в уездах Ковасне, Харгите и Муреше секуи в течение продолжительного времени требуют автономии в рамках румынского государства, однако румынские власти квалифицируют эти требования как сепаратистские тенденции. До 1918 года Трансильвания была составной частью Австро-Венгерской империи, сейчас там проживают примерно 1,3 млн венгров, или 6,5% населения Румынии.