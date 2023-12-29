В ФРГ считают, что западные противоминные тралы не помогают ускорить наступление ВСУ

Глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии Кристиан Фройдинг указал, что украинские ВС также пытались использовать оборудование для разминирования, поставленное Западом, однако были остановлены ответным огнем

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Российские военные смогли настолько укрепить свои позиции, что даже поставленные Западом противоминные тралы не помогают ускорить наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал в интервью газете Sueddeutsche Zeitung глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг.

"То, что их [Украины] контрнаступление застопорилось, было также связано с отсутствием поддержки с воздуха и отсутствием систем ПВО и ПРО. В конце концов, ей пришлось направить имеющиеся у нее средства на защиту своих населенных пунктов и критически важной инфраструктуры. Кроме того, Украина атаковала явно хорошо укрепленные позиции русских, которые заминированы и укреплены до такой степени, какой мы, вероятно, еще не видели в таком масштабе", - подчеркнул Фройдинг.

В то же время он отметил, что некоторые минные заграждения имеют ширину и глубину в несколько километров. "Если мотопехотный взвод сталкивается с таким полем, мы учим: дымовая завеса, отступить, обойти, попытаться снова. При преграде протяженностью до 10 км такой тактический подход невозможен", - констатировал генерал-майор.

Фройдинг указал, что ВСУ также пытались использовать оборудование для разминирования, поставленное Западом, однако были остановлены ответным огнем. В результате, по его словам, у украинцев были существенные проблемы с такого рода техникой и они были вынуждены разминировать поля вручную в ночное время. "Это занимает очень много времени и, конечно же, связано с большими потерями", - констатировал генерал-майор. "Это означает: принцип русских "занимать позиции за минными заграждениями" работает, если эти позиции сильны, широки, глубоки и достаточно хорошо подготовлены. Это то, что сделали русские", - резюмировал Фройдинг.

Украинская армия с 4 июня предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов. 19 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе так называемого контрнаступления потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек.