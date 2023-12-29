В ФРГ считают, что западные противоминные тралы не помогают ускорить наступление ВСУ

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Российские военные смогли настолько укрепить свои позиции, что даже поставленные Западом противоминные тралы не помогают ускорить наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал в интервью газете Sueddeutsche Zeitung глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг.
"То, что их [Украины] контрнаступление застопорилось, было также связано с отсутствием поддержки с воздуха и отсутствием систем ПВО и ПРО. В конце концов, ей пришлось направить имеющиеся у нее средства на защиту своих населенных пунктов и критически важной инфраструктуры. Кроме того, Украина атаковала явно хорошо укрепленные позиции русских, которые заминированы и укреплены до такой степени, какой мы, вероятно, еще не видели в таком масштабе", - подчеркнул Фройдинг.
В то же время он отметил, что некоторые минные заграждения имеют ширину и глубину в несколько километров. "Если мотопехотный взвод сталкивается с таким полем, мы учим: дымовая завеса, отступить, обойти, попытаться снова. При преграде протяженностью до 10 км такой тактический подход невозможен", - констатировал генерал-майор.
Фройдинг указал, что ВСУ также пытались использовать оборудование для разминирования, поставленное Западом, однако были остановлены ответным огнем. В результате, по его словам, у украинцев были существенные проблемы с такого рода техникой и они были вынуждены разминировать поля вручную в ночное время. "Это занимает очень много времени и, конечно же, связано с большими потерями", - констатировал генерал-майор. "Это означает: принцип русских "занимать позиции за минными заграждениями" работает, если эти позиции сильны, широки, глубоки и достаточно хорошо подготовлены. Это то, что сделали русские", - резюмировал Фройдинг.
Украинская армия с 4 июня предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов. 19 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе так называемого контрнаступления потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек.