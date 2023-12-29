Президент Польши созвал совещание из-за прилетевшего со стороны Украины объекта

Глава оборонного ведомства республики в свою очередь сообщил, что контактирует с президентом Анджеем Дудой и премьером Дональдом Туском по ситуации вокруг неопознанного объекта

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда проведет в пятницу экстренное совещание с руководством Минобороны по ситуации вокруг неопознанного летающего объекта, нарушившего утром польское воздушное пространство со стороны Украины. Об этом сообщила президентская канцелярия

"Президент Анджей Дуда провел телефонный разговор с главой Минобороны [Владиславом Косиняком-Камышом]. В Бюро национальной безопасности Польши в 13:00 (15:00 мск - прим. ТАСС) состоится экстренное совещание с участием министра Косиняка-Камыша, начальника генерального штаба генерала Веслава Кукулы и командующего оперативным командованием Вооруженных сил Польши Мачея Клиша", - говорится в сообщении канцелярии в соцсети X (ранее Twitter).

Глава оборонного ведомства Польши в свою очередь сообщил, что контактирует с президентом Анджеем Дудой и премьером Дональдом Туском по ситуации вокруг неопознанного объекта. По утверждению министра, "государственные службы приняли меры незамедлительно".

Ранее информацию об инциденте подтвердило в сети Х оперативное командование Вооруженных сил Польши. Поиски неопознанного объекта, нарушившего польское воздушное пространство, ведутся в восточных районах Польши недалеко от границы с Украиной, передавала радиостанция RMF FM.