Минздрав Газы сообщил о гибели почти 190 человек за сутки в анклаве

Еще не менее 312 человек пострадали, добавили в ведомстве

КАИР, 29 декабря. /ТАСС/. Число жителей сектора Газа, погибших в результате вооруженного конфликта за последние сутки, достигло 187. Об этом сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава в своем Telegram-канале.

По его данным, еще не менее 312 человек пострадали за прошедшие 24 часа. Общее число жертв в Газе с начала обострения вооруженного конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС возросло до 21 507, 55 915 человек пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.