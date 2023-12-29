В Абхазии учредили министерство энергетики и транспорта

Его руководителем стал первый вице-премьер Джансух Нанба

СУХУМ, 29 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики и транспорта появилось в Абхазии, его руководителем указом президента Аслана Бжании назначен первый вице-премьер Джансух Нанба. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"В соответствии с Конституционным законом Республики Абхазия от 13 августа 1996 года №290-с "О кабинете министров (правительстве) Республика Абхазия" назначить первого вице-премьера Нанба Джансуха Эдуардовича министром энергетики и транспорта Республики Абхазия", - говорится в указе президента.