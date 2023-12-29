Авиация НАТО в 2023 году вылетала навстречу самолетам РФ вдвое меньше, чем в 2022 году

В альянсе отметили, что в этом году ВВС в странах Европы поднимали свои самолеты в воздух более 300 раз для перехвата российских военных самолетов, приближающихся к воздушному пространству объединения

БРЮССЕЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Страны НАТО поднимали свои истребители в воздух свыше 300 раз для выполнения миссий по обнаружению и сопровождению российских самолетов, большая часть эпизодов произошла над Балтийским морем, сообщила пресс-служба альянса. В 2022 году эта цифра составила 570 вылетов, таким образом, активность авиации НАТО снизилась почти вдвое.

"В 2023 году ВВС в странах Европы поднимали свои самолеты в воздух более 300 раз для перехвата российских военных самолетов, приближающихся к воздушному пространству альянса, притом большее число перехватов происходило над Балтийским морем. НАТО проводит постоянные миссии воздушного патрулирования, которые задействуют самолеты, когда есть признаки приближения российских военных самолетов к воздушному пространству альянса непредсказуемым образом", - говорится в заявлении штаб-квартиры НАТО.

В мирное время используемый НАТО термин "перехват самолетов" подразумевает сближение для установления визуального контакта, опознания типа и государственной принадлежности самолетов и дальнейшего их сопровождения в нейтральном воздушном пространстве.

Штаб-квартира альянса в своем заявлении также пожаловалась, что российские самолеты не включают транспондеры при полетах в нейтральном пространстве близ границ стран, альянса. Вместе с тем такой же тактики придерживаются военные самолеты государств НАТО при полетах близ границ России.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.