На Украине сократили 20 тыс. вакансий госслужащих

Также в стране ограничили размер премий госслужащим

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Украинское правительство приняло решение о сокращении с 1 января 2024 года количества вакансий государственной службы на 20 тыс. и ограничении размера премий и надбавок действующим госслужащим. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, освободившиеся в результате этого средства направят на военные нужды.

"Сегодня утвержден документ про оплату труда на основе классификации должностей. Никто из руководителей теперь не сможет начислять заоблачные премии, надбавки и доплаты. Теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и лишь 30% - премии. Новая система охватит как государственные органы, министерства, секретариат кабмина, офис президента, так и региональные органы - областные и районные администрации. Одновременно с 1 января [2024 года] мы сокращаем количество вакансий государственной службы почти на 20 тысяч. И это только первый этап", - сказал чиновник на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Шмыгаль уточнил, что эти меры позволят сэкономить бюджету страны около 8 млрд гривен (более $210 млн), которые планируют направить на потребности безопасности и обороны.

Накануне премьер в письме координационной платформе доноров Украины попросил о внеочередной встрече в январе и заявил, что без оперативного внешнего финансирования Киев не сможет поддерживать макроэкономическую стабильность. Как передавала 27 декабря газета Financial Times со ссылкой на первого заместителя премьер-министра - министра экономики Украины Юлию Свириденко, Киев может задержать выплату зарплат 1,4 млн учителей и около 500 тыс. госслужащих, если западные страны не выделят новую помощь. Кроме того, в случае отсутствия иностранной помощи также есть риск задержки выплат пенсий и пособий 10 млн пенсионеров.

В государственном бюджете Украины на 2024 год заложен дефицит $43,5 млрд. Согласно документу, внешние заимствования страны должны составить $41 млрд. Однако высказываются опасения, что в бюджет заложено больше поступлений, чем западные партнеры готовы предоставить. В последние дни эта озабоченность еще больше усилилась в связи с тем, что в ходе состоявшегося на прошлой неделе саммита Евросоюза лидерам сообщества так и не удалось решить вопрос о выделении Украине €50 млрд в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны, а Конгресс США по-прежнему не одобрил пакет помощи Киеву на $61 млрд.