СМИ: в результате израильского удара по аэропорту Дамаска погибли 11 офицеров КСИР

Удар произошел в ночь на 29 декабря, сообщил телеканал Al Arabiya

ДУБАЙ, 29 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 11 высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских вооруженных сил) погибли в результате удара, нанесенного израильской авиацией по территории международного аэропорта Дамаска в ночь на пятницу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванные источники.

По их сведениям, иранские военные "принимали в аэропорту Дамаска высокопоставленную делегацию". Как утверждает телеканал, в результате атаки ранение получил командующий силами КСИР на востоке Сирии Ноурат Рашид.

Израильские военно-воздушные силы атаковали окрестности Дамаска в четверг в 23:05 по местному времени. Как сообщил представитель сирийских вооруженных сил, средства ПВО поразили большую часть ракет. По информации телеканала Al Hadath, удары были нанесены по территории международного аэропорта Дамаска, который возобновил свою работу два дня назад.

25 декабря в результате атаки израильской авиации погиб генерал КСИР Рази Мусави. По его дому, расположенному в шиитском районе Сейида-Зейнаб на юге Дамаска, было выпущено три ракеты. Иранский генерал координировал действия шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской правительственной армии.