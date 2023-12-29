В Раду внесли законопроект, освобождающий от военной службы всех инвалидов

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предложил сохранить отсрочку обучающимся на следующем уровне образования вне зависимости от специальности

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) зарегистрировал альтернативный законопроект о новых правилах мобилизации, освобождающий от призыва инвалидов всех групп, а не только первых двух.

"Зарегистрировал альтернативный законопроект правительственному [законопроекту] о мобилизации", - написал он в своем Telegram-канале. Парламентарий привел несколько положений внесенного документа, в том числе предоставить право на "увольнение с военной службы инвалидам III группы, а не только I и II групп", не призывать инвалидов III группы и предоставить отсрочку супругам инвалидов. Кроме того, депутат предлагает сохранить отсрочку обучающимся на следующем уровне образования вне зависимости от специальности.

О других деталях не сообщается, так как пояснительная записка к документу на сайте Рады пока отсутствует.

Власти Украины столкнулись с многочисленными трудностями, связанными с набором в армию. 25 декабря на рассмотрение Рады внесли законопроект о новых правилах мобилизации. Среди основных предлагаемых нововведений - ограничение прав за неявку в военкомат вплоть до блокирования банковских счетов, снижение возраста подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет и возможность рассылать повестки в электронном виде. Украинцам, которые не явятся в военкоматы по повестке, запретят выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом. Кроме того, им ограничат право на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения, откажут в выдаче кредитов и приостановят выплату льгот и пособий.

Мобилизация на Украине уже привела к многочисленным скандалам. СМИ регулярно публикуют истории о том, как военкомы применяют силу при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают непригодные к службе люди, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. В последнее время в условиях обострившихся проблем с комплектованием вооруженных сил сотрудники военкоматов активно ловят мужчин в общественных местах.