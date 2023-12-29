Израильские ВВС нанесли удары по позициям "Хезболлах" на юге Ливана

По данным агентства Al Wataniya, в результате атаки произошло возгорание в нескольких домах

БЕЙРУТ, 29 декабря. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана и нанесли удары по южным районам, где находятся огневые точки бойцов шиитской милиции "Хезболлах".

Как сообщило агентство Al Wataniya, самолеты противника атаковали окрестности населенных пунктов Хамуль-эн-Накура и Айн-эль-Азрак к югу от города Тир. По его информации, попадание вражеских ракет по наземным целям привело к тому, что загорелось несколько домов. Туда направились пожарные машины и кареты скорой помощи.

Израильские истребители с утра совершили интенсивные полеты на пониженной высоте над югом Ливана. Они имитировали налеты на город Марджаюн, преодолев над ним звуковой барьер, что вызвало сильные воздушные хлопки.

Самолеты израильских ВВС были замечены также в небе над поселками в долине реки Хардали, но ударов по ним не наносили.

Артиллерия израильских войск открыла огонь по поселкам Альма-эш-Шааб, Джебель-Блат, Рамия, Эд-Духейра и Эль-Лаббуна в западном секторе ливанского юга. В результате обстрела получили ранения трое мирных жителей.