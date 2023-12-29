В НАТО заявили, что "сохраняют бдительность" после инцидента с ракетой в Польше

По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, НАТО отслеживает ситуацию

БРЮССЕЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. НАТО отслеживает ситуацию и сохраняет бдительность после инцидента с ракетой, которая, как утверждают в Польше, на какое-то время вошла в воздушное пространство страны, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Говорил с президентом Анджеем Дудой о сегодняшнем ракетном инциденте в Польше. НАТО полностью солидарна с нашим ценным членом альянса - Польшей, мониторит ситуацию. Мы будем в контакте, пока все факты будут устанавливаться. НАТО остается бдительна", - заверил Столтенберг в соцсети X (ранее Twitter).