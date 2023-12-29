На Украине разоблачили сеть кол-центров мошенников, действовавших в Европе и США

Как сообщили в прокуратуре страны, более 2,5 тыс. операторов обзванивали потенциальных жертв

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Украины сообщила о раскрытии масштабной сети мошеннических кол-центров с годовым оборотом 3 млрд гривен ($78,9 млн), которые вели преступную деятельность на территории страны, в Европе и США.

"Разоблачена разветвленная сеть мошеннических кол-центров в 16 регионах. В каждом из них работали от 50 до 200 операторов. Кол-центры работали на Украине, в США и странах Европы", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале прокуратуры. По данным следствия, более 2,5 тыс. операторов обзванивали потенциальных жертв и, представляясь сотрудниками государственных органов, банков, инвестиционных и телекоммуникационных компаний, получали конфиденциальные данные граждан, доступ к их личным кабинетам и средствам. При этом использовалась подмена телефонного номера.

По предварительным данным, годовой доход кол-центров достигал 3 млрд гривен ($78,9 млн).

Как указывает прокуратура, в ходе операции правоохранительных органов по всей Украине конфисковано 4 тыс. единиц компьютерной и другой оргтехники, более 650 мобильных телефонов, 200 комплексов IP-телефонии и 1,5 тыс. sim-карт различных операторов.

В феврале 2023 года зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на форуме "Кибербезопасность в финансах" сообщал, что от 92% до 95% всех звонков в формате телефонного мошенничества в РФ совершаются с территории Украины. По его словам, "на пике" действовало 1 100 кол-центров, центром такой противоправной деятельности являлся город Днепр.