Боррель призвал Израиль к гуманитарной паузе в боевых действиях в Газе

По словам главы дипслужбы ЕС, "удары по лагерю беженцев Магази стали одними из самых смертоносных"

БРЮССЕЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель в очередной раз призвал Израиль к гуманитарной паузе в боевых действиях в секторе Газа.

"Наземное наступление Израиля в центральной части Газы приводит к большому числу жертв, несмотря на обязательство вооруженных сил защищать гражданских лиц. Удары по лагерю беженцев Магази стали одними из самых смертоносных и лишили крова еще свыше 150 тыс. человек. Срочно необходима новая пауза в боевых действиях", - написал Боррель в соцсети X (ранее Twitter).

С началом этого военного конфликта страны ЕС так и не смогли согласовать общую позицию с призывом к прекращению огня и возобновлению переговоров, максимум, чего им удалось достичь, - это согласия, что удары по кварталам Газы Израиль должен осуществлять с "гуманитарными паузами" для "защиты мирного населения".

Десятки палестинцев, большинство из которых женщины и дети, погибли за последние сутки в результате продолжающихся израильских бомбардировок различных районов сектора Газа, сообщило ранее палестинское информационное агентство WAFA. По его данным, израильская авиация, в частности, совершила серию налетов на центральную часть анклава, ударив по лагерю беженцев Магази, в результате чего 14 мирных жителей погибли.

По данным Минздрава палестинского анклава, число жителей сектора Газа, погибших с 7 октября в результате ударов Израиля, превысило 21,3 тыс., более 55,6 тыс. человек пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.