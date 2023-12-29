Армия Израиля сообщила об уничтожении штаб-квартиры лидера ХАМАС на севере Газы

Как уточнили в армейской пресс-службе, помещение было частью разветвленной сети туннелей

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 декабря. /ТАСС/. Пресс-служба армии Израиля сообщила об обнаружении и уничтожении штаб-квартиры руководства радикального палестинского движения ХАМАС и подведенной к ней сети туннелей в северной части сектора Газа.

"Боевая группа 14-й резервной бригады обнаружила и уничтожила одно из укрытий лидера террористической организации ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Штаб-квартира находилась недалеко от города Газа на севере сектора Газа. Военнослужащие осмотрели квартиру с помощью дополнительных технических средств и выяснили, что на цокольном этаже находится шахта туннеля. Солдаты осмотрели шахту и нашли укрепленный туннель, который использовался руководством военного и политического крыльев ХАМАС", - говорится в заявлении.

Квартира оказалась "частью длинной и разветвленной сети туннелей, по которым перемещались члены руководства террористической организации ХАМАС", отметили в пресс-службе. "Шахта вела к туннелю длиной 218 м и глубиной около 20 м. В туннеле располагались электросеть, вентиляционная и канализационная инфраструктура, укрытия, молитвенные комнаты и комнаты отдыха. Туннель был построен таким образом, чтобы можно было находиться внутри него и использовать его для ведения боевых действий в течение длительного времени", - добавили израильские военные.

"По итогам оперативных мероприятий, проведенных по маршруту, туннель был разрушен", - резюмировали в пресс-службе.