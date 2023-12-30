В Японии допросили бывшего министра экономики из-за нарушений финансовой отчетности

На основе показаний прокуратура планирует определить наличие сговора между бывшими высокопоставленными чиновниками и сотрудниками бухгалтерии правящей Либерально-демократической партии, отвечавшими за процесс оформления политических пожертвований, пишет газета Asahi

ТОКИО, 30 декабря. /ТАСС/. Бывший министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура дал показания токийской прокуратуре по делу о нарушении финансовой отчетности при сборе политических пожертвований. Об этом сообщила общенациональная газета Asahi.

Подчеркивается, что допрос экс-министра проводился в добровольном порядке. По данным издания, японская прокуратура допросила всех ключевых фигурантов этого дела, в числе которых бывший генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно. На основе показаний, полученных в ходе этих допросов, прокуратура планирует определить наличие сговора между бывшими высокопоставленными чиновниками и сотрудниками бухгалтерии правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), отвечавшими за процесс оформления политических пожертвований.

В середине декабря премьер-министр Фумио Кисида произвел перестановки в правительстве, заменив Мацуно на втором по значимости посту генсека кабмина на бывшего главу МИД Ёсимасу Хаяси. Также были назначены новые министр экономики, торговли и промышленности, министр по административным вопросам и глава сельскохозяйственного ведомства.

Перестановки в правительстве Японии были проведены в связи с крупным скандалом вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в ЛДП. Фракции партии устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. Некоторые политики перевыполняют норму, однако разница между реально собранной суммой и установленной квотой, как предполагается, не учитывалась в финансовых документах и возвращалась политикам в виде так называемых откатов или же могла использоваться в качестве средств для тайных политических фондов.

Помимо группы экс-премьера Синдзо Абэ, где, по сведениям местных СМИ, оказались неучтенными порядка 1 млрд иен (более $7 млн), под подозрение попали фракция экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи, в которой не были отражены в отчетах порядка 100 млн иен (более $700 тыс.), и фракция, которую с 2012 года до 7 декабря возглавлял действующий глава правительства Кисида и где, по данным японской прессы, не были учтены от 20 млн до 30 млн иен (от $137 тыс. до $205 тыс.).