Al Jazeera: ЦАХАЛ штурмует лагерь беженцев Джалазун на Западном берегу Иордана

По данным палестинского агентства WAFA, израильские военнослужащие также совершили рейды в населенных пунктах провинции Наблус

ДУБАЙ, 30 декабря. /ТАСС/. Подразделения израильской армии штурмуют лагерь палестинских беженцев Джалазун, расположенный к северу от Рамаллы на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По данным палестинского информационного агентства WAFA, военнослужащие также совершили рейды в населенных пунктах провинции Наблус.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу Иордана.