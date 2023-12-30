Предварительные результаты выборов президента ДР Конго объявят 31 декабря

Оппозиция может не согласиться с результатами подсчета голосов, отметил глава Независимой национальной избирательной комиссии страны Дэнис Кадима

ПРЕТОРИЯ, 30 декабря. /ТАСС/. Предварительные официальные результаты президентских выборов, которые 20 декабря состоялись в Демократической Республике Конго (ДРК), будут объявлены 31 декабря. Об этом сообщил глава Независимой национальной избирательной комиссии (ННИК) ДРК Дэнис Кадима.

"Предварительные результаты президентских выборов будут опубликованы 31 декабря, - сказал он на брифинге. - Голосование прошло прозрачно, и итоги будут полностью отражать волю избирателей".

Кадима не исключил, что оппозиция может не согласиться с результатами, которые представит избирком. "Мы готовы защищать свою позицию с фактами и цифрами в руках, тогда как наши оппоненты занимаются лишь спекуляциями", - заметил глава ННИК.

На текущий день подчитаны голоса 15,9 млн избирателей. Лидирует действующий президент ДРК Феликс Чисекеди с 72,89%. На втором месте Моиз Катумби с 18,27% голосов. Конголезские СМИ считают, что Чисекеди уже обеспечил себе победу на выборах и никто из политических конкурентов не способен его обойти.

За пост президента боролись 19 кандидатов, включая Чисекеди, который добивается переизбрания на второй срок. Президентские выборы проводятся в ДРК в один тур. Победителем становится кандидат, который набирает простое большинство голосов.