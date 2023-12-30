Основатель правящей партии Грузии Иванишвили вернулся в политику

Экс-премьер станет почетным председателем партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия"

ТБИЛИСИ, 30 декабря. /ТАСС/. Основатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили вернулся в политику в качестве почетного председателя объединения. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Ровно три года назад я сообщил обществу о своем решении дистанцироваться от активных политических процессов. А сейчас, три года спустя, по моей же инициативе, в статусе почетного председателя партии я возвращаюсь к политической жизни", - заявил Иванишвили на проходящем съезде партии.

Как пояснил Иванишвили, он возвращается в политику, чтобы уберечь правящую партию от возможных рисков раскола и коррупции в условиях "разгромленной оппозиции"

Иванишвили пришел в грузинскую политику в 2011 году. Основанная им партия "Грузинская мечта" победила на парламентских выборах 2012 года, придя к власти в стране. Иванишвили занимал пост премьер-министра до 2013 года и председателем партии до 2021 года, после чего объявил о своем уходе из политики.