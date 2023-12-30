Правящая партия Грузии утвердила обновленный состав политсовета

Из него исключили бывшего спикера парламента Кахабера Кучаву и экс-главу Минздрава Екатерину Тикарадзе

ТБИЛИСИ, 30 декабря. /ТАСС/. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" утвердила новый состав политического совета, из которого исключены экс-спикер парламента Кахабер Кучава и бывшая глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. Трансляцию съезда партии вели местные телеканалы.

В обновленный состав политсовета вновь вошли, в том числе, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, лидер правящей фракции в парламенте Мамука Мдинарадзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, первый вице-спикер Георгий Вольский, вице-спикеры Арчил Талаквадзе и Ираклий Чиковани.

Также среди 16 членов политсовета - вице-премьер, министр культуры и спорта Тея Цулукиани, замминистра экономики Мариам Квривишвили, глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и глава МВД Вахтанг Гомелаури.