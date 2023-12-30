Xinhua назвало визит Си Цзиньпина в Россию и его поездку в США событиями года

Как отметило агентство, "стремление к единству, координации и совместному развитию никогда не были так сильны"

ПЕКИН, 30 декабря. /ТАСС/. Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, его встреча с президентом США Джо Байденом во время саммита АТЭС в Сан-Франциско, первый саммит "Китай - Центральная Азия", встреча лидеров стран БРИКС в ЮАР и другие события с участием китайского лидера названы агентством Xinhua в числе важнейших событий уходящего года.

"В настоящее время мощь развивающихся стран постоянно растет, коллективный подъем глобального Юга стал необратимой тенденцией", - подчеркивает Xinhua, отмечая, что "стремление к единству, координации и совместному развитию никогда не были так сильны".

Одновременно китайское агентство указывает, что мировая экономика сталкивается с многочисленными проблемами, которые препятствуют процессу восстановления. Среди причин экономических неурядиц называется продолжающееся агрессивное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США, которое "резко увеличило риски в американском и европейском банковских секторах, что привело к ухудшению глобальной ликвидности и росту рисков дефолта в странах с формирующимся рынком". Xinhua указывает, что Соединенные Штаты "настойчиво продвигают протекционистскую промышленную политику", дестабилизируя международное производство и цепочки поставок.

"Политизируя и превращая экономические и торговые вопросы в оружие, Соединенные Штаты и некоторые другие западные страны разрушают глобальные рынки и усугубляют тяжелое экономическое положение в мире", - констатирует агентство.

Xinhua также выделяет "затянувшийся украинский кризис", палестино-израильский конфликт, "свидетельствующий об усилении турбулентности во всем мире", упоминая и некоторые другие конфликты и "горячие точки".

Китайское агентство указывает на расширение масштабов применения искусственного интеллекта, продолжающееся изменение климата, несущее угрозу глобальному устойчивому развитию, называет ряд других событий и тенденций в мире.