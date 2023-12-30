Представители оппозиции в Сербии заявили о прекращении ежедневных протестных акций

В этих акциях "больше нет смысла", сказал депутат парламента Мирослав Алексич

БЕЛГРАД, 30 декабря. /ТАСС/. Акции протеста, которые проводятся в сербской столице на ежедневной основе, начиная с 18 декабря, будут прекращены. Об этом заявил один из представителей оппозиционной коалиции "Сербии против насилия" депутат парламента Мирослав Алексич.

"Протестов у Республиканской избирательной комиссии больше не будет", - приводит слова Алексича телеканал N1. Он отметил, что в этих акциях "больше нет смысла".

"Мы будем периодически организовывать такие [как сегодня] большие собрания", - указал оппозиционер.

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Ранее несколько тысяч сторонников оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" провели у здания Конституционного суда в центре сербской столицы протестную акцию, которая ранее началась у гостиницы "Москва". Акция состоялась на фоне организованных на ряде участков страны повторных парламентских и муниципальных выборов. Республиканская избирательная комиссия (РИК) ранее заявила, что в связи с жалобами на ход выборов, состоявшихся 17 декабря, 30 декабря пройдет повторное голосование на 35 из более чем 8,3 тыс. участков. На муниципальном уровне повторная процедура голосования пройдет на трех избирательных участках. РИК дополнительно уточнила, что повторное голосование также пройдет 2 января на восьми участках.

Представители блока "Сербия против насилия" утверждают, что результаты парламентских и муниципальных выборов были сфальсифицированы. 18 декабря оппозиционеры начали серию митингов у здания РИК, а 24 декабря попытались взять штурмом городскую администрацию Белграда. Полиция подавила беспорядки, 38 человек были задержаны. Президент Сербии Александар Вучич назвал попытку захвата администрации атакой на суверенитет республики, а премьер-министр страны Ана Брнабич заявила, что Москва предупреждала Белград о потенциальных беспорядках.